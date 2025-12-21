Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Kahta'da Dehşet: Eşini Kızının Önünde Öldürdü

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan M.A., 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Olay sırasında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu da saldırı sırasında elinden yaralandı. Küçük kız, annesini kanlar içinde görerek sinir krizi geçirdi.

Görüntüler ve Polis Araması

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Emine Aluç'ı hastaneye kaldırdı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

