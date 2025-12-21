DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Adıyaman Kahta'da M.A., boşanma aşamasındaki eşi Emine Aluç'u kızının yanında bıçaklayarak öldürdü; olay anları görüntülere yansıdı, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:15
Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Kahta'da Dehşet: Eşini Kızının Önünde Öldürdü

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan M.A., 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Olay sırasında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu da saldırı sırasında elinden yaralandı. Küçük kız, annesini kanlar içinde görerek sinir krizi geçirdi.

Görüntüler ve Polis Araması

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Emine Aluç'ı hastaneye kaldırdı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN BİR ŞAHIS, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KIZININ YANINDA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN BİR ŞAHIS, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KIZININ YANINDA BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI. ŞAHSIN, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞARAK GİTMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN BİR ŞAHIS, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KIZININ YANINDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Fırtına Felaketi: 22 Bina Çöktü, 18 Ölü
2
Kayseri'de komşuluk örneği: Şeker hastası komşu için ekipler sevk edildi
3
Edirne'de Kavşak Kazası: 7 Yaralı
4
Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"
5
Eskişehir'de Darp ve Bıçaklama: 25 Yaşındaki Şahıs Hastaneye Kaldırıldı, Faili Aranıyor
6
Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025