Gazze'de Fırtına Felaketi: 22 Bina Çöktü, 18 Ölü

Gazze'de 10 Aralık'tan bu yana süren fırtına, İsrail saldırılarından hasar görmüş 22 binanın çökmesine yol açtı; enkaz altında kalan 18 sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:58
Gazze'de fırtına ve yıkım: 22 bina çöktü, 18 sivil yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli fırtına, daha önce İsrail saldırılarında ağır hasar görmüş 22 binanın çökmesine neden oldu. Filistin Sivil Savunma'nın açıklamasına göre, enkaz altında kalan 18 sivil hayatını kaybetti.

Hasarın sebepleri ve süreç

Yetkililer, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda büyük zarar gören yapıların dayanıklılığının azaldığını, son günlerdeki yağış ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çökme riskinin arttığını belirtiyor. Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihine atıfta bulunulan saldırıların, evler ve altyapı üzerindeki tahribatı önemli ölçüde derinleştirdiği vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma, 10 Aralık'tan bu yana devam eden kötü hava koşullarının ve kuvvetli rüzgarların rol oynadığını kaydetti ve şu ana kadar yıkılan binaların sayısının 22 olduğunu bildirdi.

Güvenlik uyarıları

Sabah saatlerinde yapılan uyarıda, İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlerin, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları istendi. Yetkililer, bu kişilere derhal tahliye olmaları ve daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulundu.

Olay, bölgedeki insani koşullar ve güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırırken yetkililer vatandaşları uyanık olmaya ve resmi yönlendirmelere uymaya davet ediyor.

