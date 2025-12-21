Kadirli’de Otomobil Park Halindeki Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadirli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 03.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Alişan yönetimindeki 80 LB 301 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 35 ANA 703 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Alişan ile yanındaki K.A. ve C.Ö., ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ve Soruşturma

Hastaneye kaldırılan sürücü Hüseyin Alişan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

