Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"

Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada, Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin soruşturmanın ve yakalama işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

