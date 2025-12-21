DOLAR
Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, dolandırıcılık ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranan toplam 27 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:16
Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"

Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada, Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan aranan 26 kişi ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin soruşturmanın ve yakalama işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

MARDİN'DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 27 KİŞİ YAKALANDI.

MARDİN'DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 27 KİŞİ YAKALANDI.

