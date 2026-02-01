Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı

Adana Çukurova’daki Dinazor Park'ta 4 genç, kuş yuvanın direğini söküp yıktı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:09
O anlar güvenlik kamerasında

Adana’nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki Dinazor Parkta yaşanan olayda, 4 genç parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdi. Olay anı, parktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde gençlerin parka gelerek yuvanın direğini sallamaya başladığı, bu sırada korkan kuşların yuvadan uçarak uzaklaştığı görülüyor. Gençler daha sonra direğe tekme atıp salladı ve sonunda direği kökünden sökerek yuvayı yıktı.

Olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarının incelenmeye alındığı ve şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

O anların kaydedilmesi, olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi açısından önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

