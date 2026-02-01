Sivas'ta 2 Katlı Evde Yangın: 26 Kedi Telef Oldu, 10 Kedi Kurtarıldı

Sivas'ta 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Kedileri Vurdu

Olayın ayrıntıları ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri erken müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri binaya girdiklerinde içeride çok sayıda kedi olduğunu tespit etti. İlk belirlemelere göre 26 kedi dumandan etkilenerek telef oldu, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı kediler, tedavi edilmek üzere gönüllü bir veterinere teslim edildi.

Yanan evdeki kedileri N.H. isimli hayvanseverin beslediği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

