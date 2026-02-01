Sivas'ta 2 Katlı Evde Yangın: 26 Kedi Telef Oldu, 10 Kedi Kurtarıldı

Sivas Çarşıbaşı Mahallesi'nde çıkan yangında 26 kedi dumandan telef oldu, 10 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralılar gönüllü veterinere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:12
Sivas'ta 2 Katlı Evde Yangın: 26 Kedi Telef Oldu, 10 Kedi Kurtarıldı

Sivas'ta 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Kedileri Vurdu

Olayın ayrıntıları ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri erken müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri binaya girdiklerinde içeride çok sayıda kedi olduğunu tespit etti. İlk belirlemelere göre 26 kedi dumandan etkilenerek telef oldu, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı kediler, tedavi edilmek üzere gönüllü bir veterinere teslim edildi.

Yanan evdeki kedileri N.H. isimli hayvanseverin beslediği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’TA İKİ KATLI BİR İKAMETTE ÇIKAN YAĞINDA, EVDE BESLENİLDİĞİ DÜŞÜNÜLEN 26 KEDİ TELEF OLDU, 10...

SİVAS’TA İKİ KATLI BİR İKAMETTE ÇIKAN YAĞINDA, EVDE BESLENİLDİĞİ DÜŞÜNÜLEN 26 KEDİ TELEF OLDU, 10 KEDİ İSE İTFAİYE ERLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

SİVAS’TA İKİ KATLI BİR İKAMETTE ÇIKAN YAĞINDA, EVDE BESLENİLDİĞİ DÜŞÜNÜLEN 26 KEDİ TELEF OLDU, 10...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
2
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü
3
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
4
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi
5
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi
6
Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
7
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları