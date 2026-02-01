Karapınar'da Pikap Çukura Düştü: 1 Yaralı

Karapınar Kurtbasan'da yol çalışmasında saçılan kum nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu pikap çukura düştü; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:43
Kaza Ayrıntıları

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Kurtbasan mevkiinde meydana gelen kazada bir pikap çukura düştü ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü Ö.U. olan 42 L 6782 plakalı pikap, yol çalışması sırasında yola saçılan kumlar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çukura girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Konya'ya sevk edilerek hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

