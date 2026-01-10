Adana'da 500 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Yakalandı

Adana'da polisin operasyonunda pet şişelere ve varillere doldurulmuş toplam 500 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi; 6 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:21
Pet şişe ve varillerde üretilen kaçak içkilere operasyon

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere pet şişelere doldurulmuş ve varillerde üretilmiş sahte içkilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kent genelinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda pet şişeler içinde satışa hazır hale getirilmiş, varillerde üretilmiş içkiler ile tekel bayilerinde bandrolsüz çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda toplam 500 litre sahte ve kaçak alkol bulundu, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalanarak adli işlemlere sevk edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, PET ŞİŞELERE DOLDURULUP PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANAN 500 LİTRE SAHTE VE KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİYİ ELE GEÇİRDİ. EVLERDE VARİLLER İÇERİSİNDE ÜRETİLEN ALKOL İLE TEKEL BAYİLERİNDE SATIŞA SUNULAN KAÇAK İÇKİLERİN ORTAYA ÇIKARILDIĞI OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI.

