Adana'da 'Altınyüzük' Çetesine Baskın: 8 Şüpheli Yakalandı

Adana'da jandarma, 'Altınyüzük' çetesine operasyon düzenledi; 8 şüpheli yakalandı, adreslerde 3 silah (2'si ruhsatsız tabanca) ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:41
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir'de eş zamanlı operasyon düzenledi

Adana'da jandarma ekipleri, 'nitelikli yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit' gibi suçlar işledikleri belirlenen 'Altınyüzük' isimli çeteye yönelik operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Solaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren çeteyi teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şafak vakti jandarma özel timleriyle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, adreslerde 3 silah ele geçirildi; bunlardan 2'si ruhsatsız tabanca olduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

