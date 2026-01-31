Kangal Termik Santrali Servis Kazası: 6 İşçi Yaralandı

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:14
Sivas’ın Kangal ilçesinde, Torku’nun iştiraki olan Konyaşeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali çalışanlarını taşıyan servis otobüsü kaza yaptı.

Kaza Detayları

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Kangal 8’inci kilometre mevkiinde meydana geldi. Sürücü C.C. idaresindeki servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları