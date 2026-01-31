Kütahya JASAT, 5 Yıldır Aranan Cezaevi Firarisini Erdek’te Yakaladı

Operasyon ve Yakalama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan cezaevi firarisinin izini sürdü. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda firarinin yeri tespit edildi.

Şüpheli hakkında; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından toplam 7 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltı ve Teslim

Titiz takip ve saha çalışması sonrasında, firarinin gizlendiği Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

