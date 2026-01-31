Gölpazarı’nda Hırsızlık Zanlısı Sinan D. 4 Yıl 6 Ay Hapisle Yakalandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Softalar köyünde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında takibi sürdürülen Sinan D. isimli şahıs, gerçekleştirilen kimlik kontrolünde yakalandı.

Yapılan sorgulamada, şahsın Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu’nun 2024/1304 karar numarasıyla hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve UYAP kayıtlarında yakalama kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Bilecik Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

