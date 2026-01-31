Gölpazarı’nda Hırsızlık Zanlısı Sinan D. 4 Yıl 6 Ay Hapisle Yakalandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Sinan D., Softalar köyünde yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:44
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Softalar köyünde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında takibi sürdürülen Sinan D. isimli şahıs, gerçekleştirilen kimlik kontrolünde yakalandı.

Yapılan sorgulamada, şahsın Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu’nun 2024/1304 karar numarasıyla hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve UYAP kayıtlarında yakalama kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Bilecik Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

