Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evine Zarar Veren Şahıs Tutuklandı

Yüreğir'de 27 Ocak'ta yaşandı

Olay, 27 Ocak'ta Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 13 yıl önce dünyaevine giren Cevriye O. (32) ile O.O. (34) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında ayrı evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın kocasından boşanmak için dava açtı ancak sonuç alamadı.

O.O., karısı evde yokken gittiği adreste klima, televizyon, yatak odası ve mutfak dolabını kırıp parçalayarak hasara yol açtı. Olay anında evde bulunan çiftin büyük çocuğu, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

Cevriye O.'nun ihbarı üzerine polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

