Kayseri'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Araçta Sıkıştı, Arkadaşı Başından Ayrılmadı

Melikgazi'de takla atan otomobilde A.H.B. sıkıştı; kendi imkanıyla çıkan İ.Ç. arkadaşının çıkarılmasını bekleyip başından ayrılmadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 02:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 02:55
Kayseri'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Araçta Sıkıştı, Arkadaşı Başından Ayrılmadı

Kayseri'de takla atan otomobilde sürücü araçta sıkıştı; arkadaşı başından ayrılmadı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.H.B. idaresindeki 38 ANU 177 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek takla attı.

Kazada A.H.B. otomobilde sıkışırken, yaralanan yolcu İ.Ç. kendi imkanıyla araçtan çıktı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışmaya başladı.

İtfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan A.H.B.'yi kurtarmak için müdahale ederken, yaralı yolcu İ.Ç. arkadaşı çıkarılana kadar başından bir an olsun ayrılmadı.

A.H.B. aracından çıkarıldıktan sonra ambulansa alınırken, İ.Ç. arkadaşına ilk müdahale yapılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

