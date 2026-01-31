Vali Makas Konuralp'te Denetimde: Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp'te trafik ve jandarma denetim noktalarını inceledi; esnaf, öğrenciler ve vatandaşlarla görüşerek bölgenin gelişimine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 01:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 02:27
Vali Makas Konuralp'te Denetimde: Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Makas Konuralp'te denetimlerde bulundu

Yerinde inceleme ve güvenlik değerlendirmesi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp bölgesinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla trafik ve jandarma ekiplerinin denetim noktalarını ziyaret etti.

Denetim noktalarında görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Makas, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına uygulamaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Özellikle trafik güvenliği, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin önemine dikkat çekti ve sahada görev yapan ekiplere kolaylık diledi.

Esnaf ve halkla etkileşim

Program kapsamında Konuralp bölgesindeki esnafları da ziyaret eden Makas, işletme sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Makas, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaretleri sırasında bölgede bulunan Düzce Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlarla da sohbet eden Makas, onların görüşlerini dinledi. Konuralp'in hem tarihi hem de sosyal yapısıyla Düzce için önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgenin gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KONURALP BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARINI YERİNDE...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KONURALP BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARINI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA TRAFİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİM NOKTALARINI ZİYARET ETTİ.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KONURALP BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARINI YERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
2
Vali Makas Konuralp'te Denetimde: Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
3
Kayseri'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Araçta Sıkıştı, Arkadaşı Başından Ayrılmadı
4
Malatya'da 6 Katlı Binanın İstinat Duvarı Çöktü
5
Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 5 Yaralı
6
Hatay'da Trafik Kazası: Öğretmen Hasan Çakır Hayatını Kaybetti
7
Şanlıurfa Viranşehir'de Jandarma 9 bin 170 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları