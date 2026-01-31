Vali Makas Konuralp'te Denetimde: Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Vali Makas Konuralp'te denetimlerde bulundu

Yerinde inceleme ve güvenlik değerlendirmesi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp bölgesinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla trafik ve jandarma ekiplerinin denetim noktalarını ziyaret etti.

Denetim noktalarında görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Makas, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına uygulamaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Özellikle trafik güvenliği, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin önemine dikkat çekti ve sahada görev yapan ekiplere kolaylık diledi.

Esnaf ve halkla etkileşim

Program kapsamında Konuralp bölgesindeki esnafları da ziyaret eden Makas, işletme sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Esnaflarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Makas, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaretleri sırasında bölgede bulunan Düzce Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlarla da sohbet eden Makas, onların görüşlerini dinledi. Konuralp'in hem tarihi hem de sosyal yapısıyla Düzce için önemli bir merkez olduğunu belirterek, bölgenin gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

