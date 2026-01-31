Adana'da dolmuş şoförü uyardı; çay bardağıyla vuruldu, gözünden oldu

Adana'da durakta kavga: Dolmuş şoförü uyarınca önce darp edildi, sonra gözünden oldu

Olayın gelişimi

Olay, 17 Şubat 2024'te merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), sefer dönüşü durağa geldiğinde çaycı M.A.'nın küfürlü konuşmasından rahatsız olarak uyarıda bulundu. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı ve kooperatif yöneticilerinden M. Y. (45), Tecirli'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Diğer şoförlerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Saldırı ve ağır yaralanma

Daha sonra Tecirli, konuşmak için M. Y.'nin yanına gitti. Bu sırada M. Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına vurdu; daha sonra bardağın kırılması sonucu Tecirli sol gözünden yaralandı. Yaralanma sonucu sersemleyen Tecirli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. O anlar duraktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tecirli, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Sanığın ifadesi ve serbest bırakılması

Olay sonrası ifade veren M. Y., 'Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım' dedi. Adliyeye sevk edilen M. Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tecirli ise yapılan müdahaleye rağmen sol gözünün görme kabiliyetini kaybetti.

Dava süreci

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında, M. Y. Tecirli'nin kendisine küfredip saldırdığını öne sürdü. Tanıklardan ikisi Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, M.A. ise Tecirli'nin M. Y.'ye küfredip saldırdığını iddia etti. Savcılık, sanık M. Y.'nin 'Kasten yaralama' suçu ile 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddelerinden cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 10 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Mağdurun ve ailenin tepkisi

Yaşadıklarını anlatan Serkan Tecirli, 'Önce çay bardağıyla alnıma, sonra da gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5. ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum' dedi.

Tecirli, şu anda çalışamadığını, ekonomik özgürlüğünün sona erdiğini ve saldırganın cezalandırılmasını istediğini belirtti: 'Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şu anda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar.'

Anne Keziban Tecirli ise evladını kör bırakan şahsın tutuklanıp hak ettiği cezayı çekmesini talep etti.

Not: Olayın görüntüleri ve adli süreçteki ifadeler, davanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar olarak kayıtlara geçti.

