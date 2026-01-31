Düzce'de Orman Denetimleri: Kaçak Emval ve Nakliye Kontrolleri

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, kaçak emval nakliyatını önlemek için mobil kontrol noktalarında sevk pusulası ve taşıma belgelerini titizlikle denetliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:21
Düzce'de Orman Denetimleri: Kaçak Emval ve Nakliye Kontrolleri

Düzce'de Orman Denetimleri Sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve kaçak emval nakliyatının önüne geçilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve noktalarda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denetim ayrıntıları

Yürütülen denetimler kapsamında sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri titizlikle kontrol edildi. Mobil kontrol noktalarında durdurulan araçlarda taşınan emvalin kaynağı ile ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak gerekli incelemeler yapıldı.

Hedef ve sürdürülebilir koruma

Denetimlerin, orman kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, izinsiz kesim ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan ormanların korunmasına yönelik çalışmalara destek olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.

DÜZCE’DE ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI VE OLASI KAÇAK EMVAL NAKLİYATININ ÖNÜNE...

DÜZCE’DE ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI VE OLASI KAÇAK EMVAL NAKLİYATININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FARKLI TARİH VE NOKTALARDA KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE’DE ORMANLARIN KANUN DIŞI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI VE OLASI KAÇAK EMVAL NAKLİYATININ ÖNÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da alkollü sürücünün polise tepkisi: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı
2
Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
3
Karaman'da 93 Yaşındaki Mehmet Işık Evinde Ölü Bulundu
4
Alanya'da bisikletli magandalar dehşeti: Araç lastiklerini kesip umumi tuvalete zarar verdiler
5
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
6
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci JAK ile Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları