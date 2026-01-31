Düzce'de Orman Denetimleri: Kaçak Emval ve Nakliye Kontrolleri

Düzce'de Orman Denetimleri Sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve kaçak emval nakliyatının önüne geçilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve noktalarda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denetim ayrıntıları

Yürütülen denetimler kapsamında sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri titizlikle kontrol edildi. Mobil kontrol noktalarında durdurulan araçlarda taşınan emvalin kaynağı ile ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak gerekli incelemeler yapıldı.

Hedef ve sürdürülebilir koruma

Denetimlerin, orman kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, izinsiz kesim ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan ormanların korunmasına yönelik çalışmalara destek olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.

