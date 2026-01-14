Adana'da Ev Baskını: AK-47 ve El Bombası Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da Evden AK-47 ve El Bombası Çıktı: 4 Tutuklama

Olayın Detayları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.U.’un (40) evinde ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan adres, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki ev oldu.

Operasyon sırasında evde bulunan A.U. ile birlikte Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ile C.C. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu tüfek, 47 adet uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli de tutuklandı.

