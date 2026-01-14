Adana'da Ev Baskını: AK-47 ve El Bombası Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da polis baskınında AK-47, el bombası ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi; A.U., Y.C., S.C. ve C.C. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:54
Adana'da Ev Baskını: AK-47 ve El Bombası Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da Evden AK-47 ve El Bombası Çıktı: 4 Tutuklama

Olayın Detayları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.U.’un (40) evinde ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan adres, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki ev oldu.

Operasyon sırasında evde bulunan A.U. ile birlikte Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ile C.C. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu tüfek, 47 adet uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli de tutuklandı.

ADANA’DA BİR EVDE AK-47 VE EL BOMBASI ELE GEÇİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI...

ADANA’DA BİR EVDE AK-47 VE EL BOMBASI ELE GEÇİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

ADANA’DA BİR EVDE AK-47 VE EL BOMBASI ELE GEÇİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
4
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
5
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
6
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları