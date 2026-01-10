Manavgat'ta Otoparka Dönüşte Motosikletle Çarpışma: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin otoparka dönüşü sırasında motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:29
Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet E. S. idaresindeki 07 L 4070 plakalı otomobil, otoparka girmek için sağ şeritten sola dönmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Yekta B. yönetimindeki 07 BUU 245 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Yekta B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Soruşturma ve Görüntüler

Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

