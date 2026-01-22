Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza

Adana'da trafik polisleri toplu taşıma araçlarına yönelik gereksiz korna denetimi yaptı; 28 sürücüye toplam 116.976 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:53
Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza

Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Yaklaşık 1 saat süren uygulamada, toplu taşıma sürücülerinin gereksiz korna kullanımı ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi ihlalleri kontrol edildi. Uygulamada 28 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Sürücülerin tepkisi

Ceza yazılan sürücüler, sürekli ceza yedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Gereksiz kornadan dolayı ceza kesilen Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, kornayı o yüzden çalarım ben. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki güç güne bir ceza yiyoruz" diye konuştu.

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz" dedi.

Kornaya basan, cezayı yedi

Kornaya basan, cezayı yedi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Defne'de Mercedes Benz Park Halinde Yandı
2
Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 16 yaşındaki Atlas bıçaklandı, görüntüler ortaya çıktı
3
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
4
Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı
5
Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza
6
Bursa Yıldırım'da Operasyon: 46 Kaçak Yabancı Yakalandı
7
Tavşanlı'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları