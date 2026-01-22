Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Yaklaşık 1 saat süren uygulamada, toplu taşıma sürücülerinin gereksiz korna kullanımı ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi ihlalleri kontrol edildi. Uygulamada 28 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Sürücülerin tepkisi

Ceza yazılan sürücüler, sürekli ceza yedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Gereksiz kornadan dolayı ceza kesilen Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, kornayı o yüzden çalarım ben. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki güç güne bir ceza yiyoruz" diye konuştu.

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz" dedi.

Kornaya basan, cezayı yedi