Sivas'ta Kar Ulaşımı Aksattı: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri Yolları Kapandı

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları trafiğe kapatıldı; mahsur kalan sürücüler akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:43
Sivas'ta Kar Ulaşımı Aksattı: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri Yolları Kapandı

Sivas'ta Kar Ulaşımı Aksattı: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri Yolları Kapandı

Yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini artırdı. Kentte bazı kara yollarında ulaşım aksadı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, güvenlik nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri tarafından kapatılan yollarda kalan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. Kar yağışının devam ettiği kentte ulaşımda aksamalar sürüyor.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI SONRASI ULAŞIMDA AKSAMALAR...

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI SONRASI ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI. SİVAS-MALATYA, SİVAS-KAYSERİ VE KARA YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI.

SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI SONRASI ULAŞIMDA AKSAMALAR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları