Sivas'ta Kar Ulaşımı Aksattı: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri Yolları Kapandı
Yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini artırdı. Kentte bazı kara yollarında ulaşım aksadı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, güvenlik nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri tarafından kapatılan yollarda kalan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi. Kar yağışının devam ettiği kentte ulaşımda aksamalar sürüyor.
SİVAS’TA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI SONRASI ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI. SİVAS-MALATYA, SİVAS-KAYSERİ VE KARA YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI.