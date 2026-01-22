Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Ağrı Valiliği koordinesinde, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Saha çalışmaları ve yetkililerin incelemesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği’ne atanan ve göreve başladıktan sonra sahaya inen Vali Önder Bozkurt’un talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmaları, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hasan Fecri Dırbo yerinde inceledi. Zorlu hava koşullarına rağmen kırsalda ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahadaki çalışmaları takip edildi.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla özellikle yüksek rakımlı ve tipi nedeniyle sık kapanan güzergâhlarda yoğun mesai yapıyor. İş makineleri ve personel desteğiyle yürütülen müdahalelerde, ulaşımın kesintiye uğradığı bölgelere gece gündüz esasına göre müdahale ediliyor.

Saha incelemeleri sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Şimşek ile Genel Sekreter Vekili Dırbo, gelen talepleri dinleyip çalışmaların planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acil durumlar, sağlık hizmetlerine erişim ve günlük yaşamın aksamaması için öncelikli güzergâhların kısa sürede ulaşıma açılmasına öncelik verildiği vurgulandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde sürdürülen karla mücadele faaliyetlerinde, olumsuz hava şartlarının devam etme ihtimaline karşı ekip ve ekipman planlaması yapıldığı; vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı ve çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi. Karla mücadele faaliyetlerinin, hava şartlarının elverdiği ölçüde kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

