Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Ağrı Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar ve tipinin etkili olduğu köy yollarını aralıksız açıyor; ekip ve ekipman planlaması sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:03
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Ağrı Valiliği koordinesinde, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Saha çalışmaları ve yetkililerin incelemesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği’ne atanan ve göreve başladıktan sonra sahaya inen Vali Önder Bozkurt’un talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmaları, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hasan Fecri Dırbo yerinde inceledi. Zorlu hava koşullarına rağmen kırsalda ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahadaki çalışmaları takip edildi.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla özellikle yüksek rakımlı ve tipi nedeniyle sık kapanan güzergâhlarda yoğun mesai yapıyor. İş makineleri ve personel desteğiyle yürütülen müdahalelerde, ulaşımın kesintiye uğradığı bölgelere gece gündüz esasına göre müdahale ediliyor.

Saha incelemeleri sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Şimşek ile Genel Sekreter Vekili Dırbo, gelen talepleri dinleyip çalışmaların planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acil durumlar, sağlık hizmetlerine erişim ve günlük yaşamın aksamaması için öncelikli güzergâhların kısa sürede ulaşıma açılmasına öncelik verildiği vurgulandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde sürdürülen karla mücadele faaliyetlerinde, olumsuz hava şartlarının devam etme ihtimaline karşı ekip ve ekipman planlaması yapıldığı; vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı ve çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi. Karla mücadele faaliyetlerinin, hava şartlarının elverdiği ölçüde kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

AĞRI VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

AĞRI VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLLARININ AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

AĞRI VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 16 yaşındaki Atlas bıçaklandı, görüntüler ortaya çıktı
2
Defne'de Mercedes Benz Park Halinde Yandı
3
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
4
Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
5
Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı
6
Adana'da 'Gereksiz Korna' Denetimi: 28 Sürücüye 116.976 TL Ceza
7
Bursa Yıldırım'da Operasyon: 46 Kaçak Yabancı Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları