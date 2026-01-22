Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Muş'ta park halindeki tırda yangın

Muş’un 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halinde bulunan bir tırın motor kısmında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda araç plakası 16 BJN 721 olarak kaydedildi.

Olayın bildirimi ve müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin tırın dorsesine sıçraması önlendi ve yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Hasar ve inceleme

Müdahale sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MUŞ’TA PARK HALİNDEKİ BİR TIRIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE DORSESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.