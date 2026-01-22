Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Muş’un 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halindeki 16 BJN 721 plakalı tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle dorsesine sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:10
Muş’un 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halinde bulunan bir tırın motor kısmında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda araç plakası 16 BJN 721 olarak kaydedildi.

Olayın bildirimi ve müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin tırın dorsesine sıçraması önlendi ve yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Hasar ve inceleme

Müdahale sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

