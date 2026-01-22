Gaziantep'te Kar Ulaşımı Vurdu: TAG Otoyolu'nda Çok Sayıda Kaza

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışı sekteye uğradı

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Gaziantep kesiminde çok sayıda trafik kazasına neden oldu. Kazalar sonucu yollarda aksamalar yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından başlayan olumsuz hava koşulları kent genelinde etkisini sürdürüyor. Etkili yağış nedeniyle özellikle ulaşımda ciddi aksamalar ve maddi hasarlı-yaralanmalı trafik kazaları meydana geliyor.

Kazaların yoğunlaştığı noktalar arasında TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Osmaniye kesimi ile Gaziantep Doğu-Batı gişeleri yer alıyor. Bölgedeki trafik akışında oluşan sıkışıklığın sürdüğü, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Ekiplerin kazalara müdahalesi ve yol açma-tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaya ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbirli olmaya çağırdı.

