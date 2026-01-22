Adana'da Gereksiz Korna Denetimi: Toplu Taşıma Sürücülerine 116 Bin 976 TL Ceza

Adana'da Kuruköprü 5 Ocak Meydanı'nda yapılan denetimde 28 toplu taşıma sürücüsüne gereksiz korna ve cep telefonu kullanımı nedeniyle 116.976 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:09
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik gereksiz korna denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimde; gereksiz korna kullanma ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi ihlallerden toplam 28 sürücüye yönelik 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Sürücülerden tepki

Ceza kesilen sürücüler uygulamaya tepki gösterdi. Gereksiz kornadan ceza alan Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, ben kornayı o yüzden çalarım. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki güç güne bir ceza yiyoruz" diye konuştu.

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz" dedi.

