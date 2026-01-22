Adana'da Gereksiz Korna Denetimi: Toplu Taşıma Sürücülerine 116 Bin 976 TL Ceza

Adana'da gereksiz korna denetimi: Toplu taşıma sürücülerine ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik gereksiz korna denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimde; gereksiz korna kullanma ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi ihlallerden toplam 28 sürücüye yönelik 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Sürücülerden tepki

Ceza kesilen sürücüler uygulamaya tepki gösterdi. Gereksiz kornadan ceza alan Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, ben kornayı o yüzden çalarım. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki güç güne bir ceza yiyoruz" diye konuştu.

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz" dedi.

GEREKSİZ KORNADAN DOLAYI CEZA KESİLEN RİYASETTİN SARI, "KURALLARA GAYET DİKKATLİYDİM, ARAÇTA KORNA NE İÇİN VAR? BİRİ ÖNÜNE ATLADIĞINDA ANİDEN UYARMAK İÇİN. ÖNÜNE ARABA KIRDI, BEN KORNAYI O YÜZDEN ÇALARIM. CAM FİLMİNİ DE SICAKTAN KORUMAK İÇİN TAKIYORUM. ÇOK FAZLA CEZA YİYORUZ, HEMEN HEMEN İKİ GÜÇ GÜNE BİR CEZA YİYORUZ" DİYE KONUŞTU.