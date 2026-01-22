Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: Aileler Tahliye Edildi, Yaralı Yok

Karagümrük Mahallesi'nde kazan dairesinde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, 15.00'te Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta, binanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle başladı.

Yangın kısa sürede büyürken, binada bulunan aileler ve çocuklar hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler bitişikteki binaya da sıçradı, ancak itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan açıklamalarda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangının söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.