Bursa'da kiralık daireyi incelerken 17. kattan düşüp yaşamını yitirdi

Osmangazi Doğanbey Mahallesi'nde trajik olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bugün öğleden sonra trajik bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 16.00 sıralarında, kiralamak için bir emlakçıyla beraber binaya gelen 45 yaşındaki erkek şahıs, 17. kattaki boş daireyi incelediği sırada balkonda dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma sürüyor.

