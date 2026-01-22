Bursa'da kiralık daireyi incelerken 17. kattan düşüp yaşamını yitirdi

Bursa Osmangazi'de, kiralamak için gittiği 17. kattaki boş dairenin balkonundan düşen 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:12
Osmangazi Doğanbey Mahallesi'nde trajik olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bugün öğleden sonra trajik bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 16.00 sıralarında, kiralamak için bir emlakçıyla beraber binaya gelen 45 yaşındaki erkek şahıs, 17. kattaki boş daireyi incelediği sırada balkonda dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

