Alaca'da Yoğun Kar: Mahsur Araçlar Kurtarıldı
Karla Mücadele ve Kurtarma Çalışması
Çorum’un Alaca ilçesi Soğucak köyü mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, bölge yaşamını olumsuz etkiledi.
Bölgede seyir halinde olan araçlar, kar kalınlığının artması ve yolların kapanması sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, iş makinesi yardımıyla kapalı yolları açarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu araçlar saplandıkları kardan çekilerek kurtarıldı.
