Alaca'da Yoğun Kar: Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Alaca Soğucak köyünde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, Çorum İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesi desteğiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:07
Karla Mücadele ve Kurtarma Çalışması

Çorum’un Alaca ilçesi Soğucak köyü mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, bölge yaşamını olumsuz etkiledi.

Bölgede seyir halinde olan araçlar, kar kalınlığının artması ve yolların kapanması sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makinesi yardımıyla kapalı yolları açarak mahsur kalan araçlara ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu araçlar saplandıkları kardan çekilerek kurtarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

