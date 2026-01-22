Antalya'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm: 39 Yaşındaki Recep Bektaş Öldü

Antalya Muratpaşa'da otelde kalan 39 yaşındaki Recep Bektaş banyoda ölü bulundu; başında darp ve kan izleri tespit edildi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:59
Antalya'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm: 39 Yaşındaki Recep Bektaş Öldü

Antalya'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm: 39 Yaşındaki Recep Bektaş Öldü

Muratpaşa'da otelde bulunan ceset üzerine Cinayet Bürosu ve savcı inceleme yaptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703. Sokak'taki bir otelde konaklayan 39 yaşındaki Recep Bektaş, temizlik görevlisi tarafından kaldığı odanın banyosunda yüzüstü halde bulundu.

Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bektaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın baş bölgesinde düşmeye bağlı darbe izi ve kan izleri tespit edildi. Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek için otelden ayrıldığı ve bir süre sonra geri döndüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından olay yerine gelen Bektaş'ın erkek kardeşi de bilgi aldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ, OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ VE CUMHURİYET SAVCISI...

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ, OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ VE CUMHURİYET SAVCISI OTELE GELDİ

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ, OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ VE CUMHURİYET SAVCISI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı
7
Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları