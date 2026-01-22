Antalya'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm: 39 Yaşındaki Recep Bektaş Öldü

Muratpaşa'da otelde bulunan ceset üzerine Cinayet Bürosu ve savcı inceleme yaptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703. Sokak'taki bir otelde konaklayan 39 yaşındaki Recep Bektaş, temizlik görevlisi tarafından kaldığı odanın banyosunda yüzüstü halde bulundu.

Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bektaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın baş bölgesinde düşmeye bağlı darbe izi ve kan izleri tespit edildi. Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek için otelden ayrıldığı ve bir süre sonra geri döndüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından olay yerine gelen Bektaş'ın erkek kardeşi de bilgi aldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

