Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter: 'Savcılığın Kararında Bir Bilgi Vardır'

Yalova'daki soruşturmada son gelişmeler ve aile açıklamaları

Yalova'da terastan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut)'un ölümüyle ilgili soruşturma, aile ve adli makamlar arasında devam ediyor. Olayın ardından adliyeye bilgi almaya gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, basın mensuplarına sürece dair açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü (52)'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli adımlar atıldı.

Soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili olduğunu söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi uygulandı.

Olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan ve gözaltına alınan eski nişanlı Kervan Eminoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilip serbest bırakıldı; ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Adliyeye bilgi almak üzere gelen Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alındığını öğrenince sabah erken saatlerde Yalova'ya geldiğini belirtti ve savcılıktan bilgi almak için adliyede bulunduğunu söyledi.

Gülter, Eminoğlu hakkındaki azmettiricilik iddiasına dair, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" ifadelerini kullandı. Süreçle ilgili kendi değerlendirmesini yapmayacağını, avukatlarının gerekli işlemleri başlatacağını ekledi.

Gülter ayrıca cezaevine gidip kardeşinin kıyafetlerini teslim ettiğini, ancak görüşme gerçekleştirmediğini ve kardeşiyle iletişimini kestiğini belirtti. Sanıkla göz göze gelmek istediğini ancak Eminoğlu'nun gözlerini kaçırdığını anlattı.

"Önce Allah'ın sonra Türk yargısına güveniyorum. Keşke annem ölmeseydi" diyen Gülter, savcılığın yoğun çalıştığını ve en doğru kararı vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Davayla ilgili olarak avukat Aycan Sevsay, Tuğberk Gülter'in dosyada müşteki sıfatıyla yer aldığını ve dosyayı takip ettiğini belirtti.

YALOVA'DAKİ EVİNİN TERASININ PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE ADLİYEYE BİLGİ ALMAYA GELEN SANATÇININ OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER, KIZ KARDEŞİNİN ESKİ NİŞANLISININ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASIYLA İLGİLİ, "AÇIKÇASI TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM AMA SAVCILIK MAKAMI BU KARARI VERDİYSE BİR BİLDİĞİ VARDIR, BU SEBEPTEN DOLAYI VERMİŞTİR" DEDİ.