Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter: 'Savcılığın Kararında Bir Bilgi Vardır'

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, eski nişanlı Kervan Eminoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin savcılığa güvendiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:32
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter: 'Savcılığın Kararında Bir Bilgi Vardır'

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Gülter: 'Savcılığın Kararında Bir Bilgi Vardır'

Yalova'daki soruşturmada son gelişmeler ve aile açıklamaları

Yalova'da terastan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut)'un ölümüyle ilgili soruşturma, aile ve adli makamlar arasında devam ediyor. Olayın ardından adliyeye bilgi almaya gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, basın mensuplarına sürece dair açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü (52)'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli adımlar atıldı.

Soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili olduğunu söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi uygulandı.

Olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan ve gözaltına alınan eski nişanlı Kervan Eminoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilip serbest bırakıldı; ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Adliyeye bilgi almak üzere gelen Tuğberk Yağız Gülter, Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alındığını öğrenince sabah erken saatlerde Yalova'ya geldiğini belirtti ve savcılıktan bilgi almak için adliyede bulunduğunu söyledi.

Gülter, Eminoğlu hakkındaki azmettiricilik iddiasına dair, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" ifadelerini kullandı. Süreçle ilgili kendi değerlendirmesini yapmayacağını, avukatlarının gerekli işlemleri başlatacağını ekledi.

Gülter ayrıca cezaevine gidip kardeşinin kıyafetlerini teslim ettiğini, ancak görüşme gerçekleştirmediğini ve kardeşiyle iletişimini kestiğini belirtti. Sanıkla göz göze gelmek istediğini ancak Eminoğlu'nun gözlerini kaçırdığını anlattı.

"Önce Allah'ın sonra Türk yargısına güveniyorum. Keşke annem ölmeseydi" diyen Gülter, savcılığın yoğun çalıştığını ve en doğru kararı vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Davayla ilgili olarak avukat Aycan Sevsay, Tuğberk Gülter'in dosyada müşteki sıfatıyla yer aldığını ve dosyayı takip ettiğini belirtti.

YALOVA'DAKİ EVİNİN TERASININ PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

YALOVA'DAKİ EVİNİN TERASININ PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE ADLİYEYE BİLGİ ALMAYA GELEN SANATÇININ OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER, KIZ KARDEŞİNİN ESKİ NİŞANLISININ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASIYLA İLGİLİ, "AÇIKÇASI TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM AMA SAVCILIK MAKAMI BU KARARI VERDİYSE BİR BİLDİĞİ VARDIR, BU SEBEPTEN DOLAYI VERMİŞTİR" DEDİ.

YALOVA'DAKİ EVİNİN TERASININ PENCERESİNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı
7
Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları