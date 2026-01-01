DOLAR
Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Adana'da kaçak sigara ihbarında bulunan kargo şube müdürü Kamil Çelik (31) öldürüldü; şüpheli M.F.Y. saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:26
Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Adana'da, kargoyla gönderilmek istenen kaçak sigaraları polise ihbar eden şube müdürü Kamil Çelik (31), şubede çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Olay, 30 Aralık saat 15.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki kargo firmasının şubesinde meydana geldi.

İddialara göre, M.F.Y. isimli şüpheli içerisinde gümrük kaçağı sigara bulunan koliyi göndermek üzere şubeye teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, polisi bilgilendirdi; gelen ekipler söz konusu kargoya el koydu. Bunun üzerine şubeye gelen M.F.Y. ile Çelik arasında tartışma çıktı, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli belinden çıkardığı tabancayla Çelik'i vurarak öldürdü ve kaçtı.

Soruşturma, yakalama ve adli süreç

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin, Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenerek düzenlenen operasyonda M.F.Y. yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının ifadesi doğrultusunda kargoyu teslim ettiği iddia edilen Ö.D. de gözaltına alındı. Ö.D., emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

