Bursa'da Çatı Katı Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altında

Bursa Yıldırım Yeşilyayla'da çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:43
Hızlı müdahale büyümeyi engelledi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yandaki binalara sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

