Karaman'da Yılbaşı Denetimleri: 64 Sürücüye 620 Bin TL Ceza

Karaman'da yılbaşı denetimleri sabaha kadar sürdü

Karaman merkezinde yeni yıl gecesinde düzenlenen yoğun trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kuralı ihlali yapan 64 sürücüye toplam 620 bin lira idari para cezası kesildi.

Uygulama nasıl gerçekleştirildi?

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmeleri amacıyla denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet ve belgelerini kontrol etti ve alkol testleri uyguladı.

Denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal edenlere, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik cezaları kapsamında toplam 620 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerinin yanı sıra asayiş ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri de denetimlere destek verdi. Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen yılbaşı denetimleri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

