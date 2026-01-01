DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Karaman'da Yılbaşı Denetimleri: 64 Sürücüye 620 Bin TL Ceza

Karaman'da yılbaşı gecesi süren denetimlerde 64 sürücüye, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni cezalar kapsamında toplam 620 bin lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:27
Karaman'da Yılbaşı Denetimleri: 64 Sürücüye 620 Bin TL Ceza

Karaman'da yılbaşı denetimleri sabaha kadar sürdü

Karaman merkezinde yeni yıl gecesinde düzenlenen yoğun trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kuralı ihlali yapan 64 sürücüye toplam 620 bin lira idari para cezası kesildi.

Uygulama nasıl gerçekleştirildi?

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmeleri amacıyla denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet ve belgelerini kontrol etti ve alkol testleri uyguladı.

Denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal edenlere, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik cezaları kapsamında toplam 620 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerinin yanı sıra asayiş ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri de denetimlere destek verdi. Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen yılbaşı denetimleri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

KARAMAN’DA YENİ YILDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN VE KURAL İHLALİ YAPAN 64 SÜRÜCÜYE TOPLAM 620 BİN LİRA...

KARAMAN’DA YENİ YILDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN VE KURAL İHLALİ YAPAN 64 SÜRÜCÜYE TOPLAM 620 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

KARAMAN’DA YENİ YILDA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN VE KURAL İHLALİ YAPAN 64 SÜRÜCÜYE TOPLAM 620 BİN LİRA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı
2
Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men
3
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kişiye İşlem, 2 Tutuklama
4
Bilecik'te Kar Yağışı: 35 CGA 725 Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
5
Kapıdağ'da 5 Gündür Kayıp: Elif Kumal İçin Aramalar Sürüyor
6
Elazığ'da Minibüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları