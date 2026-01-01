DOLAR
Gaziantep'te Yakıtı Biten Aracı İtenlere ATV Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep Şehitkamil'de yakıtı biten aracı itenlere ATV çarpması sonucu Harun Kaplan yaşamını yitirdi; 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:16
Gaziantep'te Yakıtı Biten Aracı İtenlere ATV Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Yakıtı Biten Aracı İtenlere ATV Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Gaziantep'te yakıtı biten aracı itenlere ATV aracının çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yakıtları biten araçlarını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırmaya çalışan Harun Kaplan ve 3 arkadaşına arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV çarptı.

Feci kaza sonrası otomobil ile ATV arasında kalan 3 kişi ile ATV sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 2 kişi ile ağır yaralanan Harun Kaplan ve ATV sürücüsünü ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılardan Harun Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’te yakıtı biten aracı itenlere ATV çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te yakıtı biten aracı itenlere ATV çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

