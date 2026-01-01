DOLAR
Crans-Montana'da Le Constellation Patlaması: En Az 10 Ölü

Crans-Montana'da Le Constellation barda yılbaşı gecesi meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:07
Crans-Montana'da Le Constellation Patlaması: En Az 10 Ölü

Crans-Montana'da "Le Constellation" Barında Patlama: En Az 10 Ölü

Olay ve can kaybı

İsviçre’nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da, 300 kişi kapasiteli eğlence mekanında yılbaşı gecesi meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının "Le Constellation" adlı barda yerel saatle 01.30'da çıktığını bildirdi.

Güvenlik önlemleri

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgenin tamamen güvenlik çemberine alındığı ve Crans-Montana hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edildiği ifade edildi.

Soruşturma ve mevcut bilgiler

Patlamanın nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sırada barda 100’den fazla kişinin bulunduğu iddia edildi.

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da 300 kişi kapasiteli bir...

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da 300 kişi kapasiteli bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

