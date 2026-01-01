DOLAR
Gaziantep'te ATV Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te yakıtı biten aracı itenlere arkadan çarpan ATV sonucu Harun Kaplan öldü, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:27
Kaza, gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, yakıtları biten araçlarını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırmaya çalışan Harun Kaplan ve 3 arkadaşı, arkadan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ATV'nin çarpmasıyla savruldu. Kazada otomobil ile ATV arasında kalan 3 kişi ile ATV sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, hafif yaralanan 2 kişi ile ağır yaralanan Harun Kaplan ve ATV sürücüsü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Kaplan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor; sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

HAYATINI KAYBEDEN HARUN KAPLAN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

