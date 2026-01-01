Patnos'ta Kaymakam Burak Dertlioğlu'nden güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Patnos'ta Kaymakam Dertlioğlu'nden güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerine moral ziyaretleri gerçekleştirildi. Patnos Kaymakamı Sayın Burak Dertlioğlu, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte temaslarda bulundu.

Ziyaretin detayları

Ziyaret kapsamında Kaymakam Dertlioğlu, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe merkezinde görev yapan polis ekipleriyle bir araya geldi. Ardından Aktepe Yol Kontrol Noktasındaki görevlilerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen temaslarda, görev başındaki personele teşekkür eden Kaymakam Dertlioğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı ve yürütülen görevlerin ilçenin huzur ve güvenliğine katkısına vurgu yaptı. Ziyaretlerde, emniyet ve jandarma personelinin fedakârca görev yaptığına dikkat çekildi.

Mesaj

Kaymakam Dertlioğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan tüm güvenlik personeline başarılar dileyerek yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

