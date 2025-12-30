DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,03%
ALTIN
6.036,08 -1,03%
BITCOIN
3.795.541,37 -1,52%

Adana'da Kargo Şube Müdürü, Kaçak Sigara Teslimi Sonrası Vurularak Öldürüldü

Adana Çukurova'da kaçak sigara dolu paketi polise teslim eden kargo şube müdürü K.Ç. (31), paket sahipleri tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:56
Adana'da Kargo Şube Müdürü, Kaçak Sigara Teslimi Sonrası Vurularak Öldürüldü

Adana'da Kargo Şube Müdürü Kaçak Sigara Olayında Vurularak Öldü

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 15.00 sıralarında bir kargo şubesinde meydana gelen olayda, şube müdürü K.Ç. (31) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi içerisinde kaçak sigara bulunan bir paketi kargo şubesine bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Paketi fark eden şube müdürü K.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kargonun içindeki kaçak sigaralara el koydu.

Kargoyu teslim eden kişi durumu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte şubeye geldi. K.Ç. ile çıkan tartışmanın ardından, şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldı. Kasığından vurulan K.Ç., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.Ç.'yi hastaneye kaldırdı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAMİL ÇELİK

KAMİL ÇELİK

KAMİL ÇELİK

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama
2
İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı
3
Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
4
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti
5
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
6
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
7
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları