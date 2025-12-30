Adana'da Kargo Şube Müdürü, Kaçak Sigara Teslimi Sonrası Vurularak Öldürüldü

Adana'da Kargo Şube Müdürü Kaçak Sigara Olayında Vurularak Öldü

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 15.00 sıralarında bir kargo şubesinde meydana gelen olayda, şube müdürü K.Ç. (31) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi içerisinde kaçak sigara bulunan bir paketi kargo şubesine bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Paketi fark eden şube müdürü K.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kargonun içindeki kaçak sigaralara el koydu.

Kargoyu teslim eden kişi durumu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte şubeye geldi. K.Ç. ile çıkan tartışmanın ardından, şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldı. Kasığından vurulan K.Ç., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.Ç.'yi hastaneye kaldırdı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAMİL ÇELİK