Kayseri Kocasinan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kayseri Kocasinan'da Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı; sürücüler ile bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:30
Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda çarpışma

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre; Ü.B. idaresindeki 71 ACN 023 plakalı otomobil ile K.K. yönetimindeki 34 DSE 437 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürücüler ile 71 ACN 023 plakalı otomobilde bulunan E.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

