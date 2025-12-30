DOLAR
Kayseri Kocasinan'da Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; yolcu C.A. yaralandı ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:57
Kaza ve müdahale detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde, Ş.A. yönetimindeki 50 BK 055 plakalı Fiat marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 38 AFH 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 50 BK 055 plakalı otomobildeki yolcu C.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından C.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

