Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tırda 12 paket halinde preslenmiş 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:22
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bir lojistik firmasına ait tır durdurularak arandı.

Yapılan aramada 12 paket halinde preslenmiş toplam 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

