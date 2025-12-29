Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
12 paket halinde preslenmiş uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bir lojistik firmasına ait tır durdurularak arandı.
Yapılan aramada 12 paket halinde preslenmiş toplam 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
