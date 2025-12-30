İzmit'te Tek Teker Akrobatik Şova 39 bin 716 TL Ceza

İzmit'te Tek Teker Akrobatik Şova Ceza

Polis ekipleri tehlikeli sürüşü tespit etti

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde tek teker üstünde ilerleyerek hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Olayın ardından müdahale eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini Y.C.D. olarak belirledi ve şahsı yakaladı.

Yapılan denetimler sonucu sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmaktan, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, kasksız motosiklet kullanmaktan, trafikte akrobatik hareketler yapmaktan ve tescil plakasız araç kullanmaktan olmak üzere toplam 39 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten men edildi ve Y.C.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

