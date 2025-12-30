Seydişehir'de Marangoz Atölyesinde Yangın

Konya'da İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki marangozlar sanayi sitesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, sobanın devrilmesi sonucu başladı. Alevler kısa sürede iş yerindeki tomrukların bulunduğu bölgeye sıçradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına yoğun müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili gelişmeler ve olası hasar tespitine ilişkin bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

