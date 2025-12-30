DOLAR
Seydişehir'de Marangoz Atölyesinde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki marangoz atölyesinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı; Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:29
Konya'da İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki marangozlar sanayi sitesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, sobanın devrilmesi sonucu başladı. Alevler kısa sürede iş yerindeki tomrukların bulunduğu bölgeye sıçradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına yoğun müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili gelişmeler ve olası hasar tespitine ilişkin bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

