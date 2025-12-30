DOLAR
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Karaman'da Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:10
Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 07 MYL 26 plakalı Opel marka otomobil ile F.S.A. yönetimindeki 06 FM 6833 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç farklı yönlere savruldu. Kazada, 07 MYL 26 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

