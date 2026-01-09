Adana'da Lise Öğrencisi Asansöre İdrarını Yapıp Damdan Kuş Çaldı — Tutuklandı

Adana'da Lise Öğrencisi Asansöre İdrarını Yapıp Damdan Kuş Çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri olayın detaylarını ortaya koydu

1 Ocak günü merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, K.B.S. (17) isimli lise öğrencisi önce apartmana girip asansöre binerek asansöre idrarını yaptı.

İddialara göre şüpheli, daha sonra binanın damına çıkarak Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 keklik ile kafes içindeki bazı kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından şikayette bulunan Kaygısız'ın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartman ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin tespit edilmesine yönelik soruşturma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda K.B.S., ailesiyle yaşadığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda şüphelinin "Çok sıkışmıştım, tuvaletimi ondan yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önce suç kaydı bulunmayan K.B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'DA ASANSÖRE İDRARINI YAPTIKTAN SONRA APARTMANIN DAMINDAN KUŞ ÇALAN LİSE ÖĞRENCİSİ YAKALANDI. TUTUKLANAN ŞÜPHELİ, "ÇOK SIKIŞMIŞTIM TUVALETİMİ ONDAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM. KUŞLARI ÇALDIKTAN SONRA MOTOSİKLETİMİN SEPETİNE KOYUP BÖLGEDEN UZAKLAŞTIM. EVE GİDERKEN KUŞLAR UÇUP KAÇTI." DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.