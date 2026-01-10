Bursa'da Cadde Ortasında Driftin Bedeli: 58 Bin TL Ceza ve 2 Ay Ehliyete El

Bursa'da cadde ortasında driftin bedeli ağır oldu

Nilüfer ilçesinde cadde ortasında tehlikeli şekilde drift atan bir sürücünün anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay sonrası başlatılan inceleme, sürücünün beklediği gibi ceza almaktan kurtulamayacağını ortaya koydu.

Olay ve tespit süreci

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Minareli Çavuş Mahallesi'nde gerçekleşti. Lüks aracıyla cadde üzerinde ilerleyen sürücü, trafikte tehlike yaratacak şekilde drift yaptı ve bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka üzerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün M.B.A olduğu belirlendi. Araştırmada, olayın ardından aracın birkaç gün içinde satıldığı bilgisi de ortaya çıktı.

Uygulanan yaptırım

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve şahsa 58 bin TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafikte benzeri tehlikeli davranışlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

