Bursa'da Cadde Ortasında Driftin Bedeli: 58 Bin TL Ceza ve 2 Ay Ehliyete El

Nilüfer'de cadde ortasında drift atan sürücü, polis tarafından plaka ile tespit edilip 58 bin TL idari para cezası ve 2 ay ehliyete el konulmasıyla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:47
Bursa'da Cadde Ortasında Driftin Bedeli: 58 Bin TL Ceza ve 2 Ay Ehliyete El

Bursa'da cadde ortasında driftin bedeli ağır oldu

Nilüfer ilçesinde cadde ortasında tehlikeli şekilde drift atan bir sürücünün anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay sonrası başlatılan inceleme, sürücünün beklediği gibi ceza almaktan kurtulamayacağını ortaya koydu.

Olay ve tespit süreci

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Minareli Çavuş Mahallesi'nde gerçekleşti. Lüks aracıyla cadde üzerinde ilerleyen sürücü, trafikte tehlike yaratacak şekilde drift yaptı ve bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka üzerinden sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün M.B.A olduğu belirlendi. Araştırmada, olayın ardından aracın birkaç gün içinde satıldığı bilgisi de ortaya çıktı.

Uygulanan yaptırım

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve şahsa 58 bin TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafikte benzeri tehlikeli davranışlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

