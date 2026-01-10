Şemdinli'de Tonlarca Kar Enerji Hattını Yıktı — O Anlar Kamerada

Şemdinli'de çatıda biriken tonlarca kar çöküşü elektrik direklerini yıkarak Navşar Mahallesi'ni karanlığa gömdü; anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:09
Hakkarinin Şemdinli ilçesinde, bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin koparak enerji hatlarının üzerine düşmesi sonucu şebeke ağır hasar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çatıdan kopan kar, hatları yerle bir etti

Olay, Navşar Mahallesinde çok katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin büyük bir gürültüyle aşağı kaymasıyla meydana geldi. Binanın önündeki elektrik direklerinin üzerine düşen kar, enerji hatlarını kopardı ve mahallede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Güvenlik kamerası olayı saniye saniye kaydetti

Çöküş anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kar kütlesinin hızla aşağı inişi, beton direklerin ezilmesi ve etrafa yayılan kar tozu net biçimde görülüyor.

Ekipler seferber oldu, uyarılar yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'yoğun kar yağışı' uyarılarını takiben başlayan çalışmalarla, arıza onarım ekipleri dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen bölgede müdahaleye geçti. Mahalleye yeniden enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve 'çatı çığı' tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

