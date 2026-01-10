Bursa'da Sahte Jandarma Komutanı Öğretmeni 770 Bin Lira Dolandırdı

Bursa Osmangazi'de kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan kişi, anaokulu öğretmeni Gülcan Aktulu'yu WhatsApp görüntülü görüşmelerle kandırıp 770 bin lira dolandırdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:11
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Gülcan Aktulu, kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 770 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin, öğretmenle WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapıp resmi bir ortam göstererek güven sağladığı belirtildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Gülcan Aktulu sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle telefonla görüşmeye başladı. Şüpheli, daha önce Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görev yaptığını ve Aktulu’nun babasıyla aynı kurumda çalıştığını söyleyerek güven kazandı.

Görüntülü görüşmelerde şüphelinin askerî üniforma giydiği, apoletinde yıldızlar olduğu ve arkasında Türk bayrağı bulunan resmî bir ortam gösterdiği belirtildi. Hatta öğretmen, konuşma sırasında şüphelinin yanına bir asker çağırdığını ve imza attırdığını aktardı.

Mağdurun o sırada ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle polise başvurduğu öğrenildi. Şüphelinin bu durumu fırsat bilip "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" diyerek güven telkin ettiği ve evlilik vaadini de kullanarak mağduru yönlendirdiği ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçıyla irtibata geçen mağdur, konut alımı için toplam 770 bin lira teslim etti. Paranın verilmesinin ardından sahte komutan ortadan kayboldu.

Mağdurun İfadeleri ve Soruşturma

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan öğretmen emniyete başvurdu. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gülcan Aktulu İHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmî bir makam. Görüntüyü durduruyor. 'Bir sessiz kal' diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgâh. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı"

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

