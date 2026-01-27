Adana'da Minibüs Devrildi: Fabrika Servisinde 13 Yaralı

Adana'da minibüs devrildi: 13 işçi yaralandı
Kozan-Ceyhan yolu Hacılar mevkiinde kaza
Adana'da fabrika işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan-Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücü Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada gece mesaisine giden 13 işçinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
ADANA’DA KOZAN CEYHAN KARAYOLUNDA CEYHAN İSTİKAMETİNDE BULUNAN FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 13 KİŞİ HAFİF YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLARLA KOZAN DEVLET HASTANESİNE GETİRİLDİ.