Adana'da Minibüs Devrildi: Fabrika Servisinde 13 Yaralı

Kozan-Ceyhan yolu Hacılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan fabrika servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 22:20
Adana'da minibüs devrildi: 13 işçi yaralandı

Kozan-Ceyhan yolu Hacılar mevkiinde kaza

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan-Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada gece mesaisine giden 13 işçinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

