Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde çıkan yangında G.K.'ye ait müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; yaralanan yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:06
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Aydınevler Mahallesi’nde bulunan G.K.'ya ait müstakil ev alevlere teslim oldu.

Yangının çıkışının fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahaleye rağmen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

