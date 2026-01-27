Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Tekirdağ Hayrabolu'da müstakil ev yangını korkuttu

Aydınevler Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Aydınevler Mahallesi’nde bulunan G.K.'ya ait müstakil ev alevlere teslim oldu.

Yangının çıkışının fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahaleye rağmen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

